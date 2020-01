Une friterie propose des frites… au Nutella

Les palais les plus aventureux peuvent faire un saut à Lanaken, dans le Limbourg. C’est en effet là, dans la friterie de Noëlla Vanaubel « Het Frit-Burgerke », que vous pourrez déguster d’excellentes frites au… Nutella.

« C’est très savoureux, mais mes clients doivent encore s’y habituer », admet la propriétaire des lieux dans Het laatste nieuws. Un crime de lèse-majesté au royaume de la frite? « Pas du tout », ajoute-t-elle. « Ce sont d’autres frites que l’on trempe dans une sauce Nutella. Ce n’est pas pour les grosses faims, mais plutôt pour remplacer un paquet de chips ou un glace. Pour 3,75 €, c’est à vous! »

Ce n’est que très récemment qu’elle a eu cette idée. « Je les propose depuis la mi-décembre. Je voulais proposer quelque chose de spécial pour notre marché de Noël à Lanaken. Et j’ai pensé aux… frites au Nutella. Mes clients hésitent encore, mais cela viendra », assure-t-elle.

Une bien mauvaise idée, a estimé Kurt Degryse, du Frietmuseum de Bruges, dans Het laatste nieuws. « Pardon? Des frites au Nutella? C’est la première fois que j’entends çà… Et ca va être quoi après? On s’éloigne de plus en plus de la recette originale. Nous devons garder la recette unique de nos frites belges », a-t-il ajouté.

« Le Nutella, ca va trop loin! Une chose est sûre, cela n’entrera pas au musée de la frite à Bruges! »