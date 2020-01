Sauvé de la noyade par… Leonardo DiCaprio

Alors qu’il était en vacances dans les Caraïbes, l’acteur est venu au secours d’un jeune Français de 24 ans, tombé à la mer après une soirée trop arrosée sur un bateau de croisière.

Après une longue nuit au cours de laquelle il avait quelque peu abusé des boissons rafraîchissantes, Victor, un Français de 24 ans est tombé à la mer. Il était membre de l’équipage d’un navire de croisière du Club Med, qui naviguait près de St Martin.

Victor est resté onze heures dans l’eau turquoise de la mer des Caraïbes, à dériver. Certain de ne pas pouvoir s’en sortir, il a probablement eu la plus grosse frayeur de sa vie.

Ce jour-là, Leonardo DiCaprio, sa compagne Camila Morrone et quelques amis profitaient d’une sortie au large de Saint-Barthélemy sur son luxueux bateau. Dans l’après-midi, le capitaine a été averti qu’un homme était à la mer, non loin de là. L’acteur et son équipage ont donc immédiatement dévié leur trajectoire pour tenter de repérer le jeune homme, jusque-là introuvable.

« J’aurais dû mourir »

Leonardo DiCaprio et les membres de son navire ont fini par trouver le Français, à la dérive. Ils l’ont secouru juste une heure avant que la nuit ne tombe, mais surtout alors qu’une dangereuse tempête s’approchait.

À bout de force, le Français était à quelques minutes de se noyer lorsqu’il fut secouru par l’un des hommes les plus célèbres au monde. Il était gravement déshydraté lorsqu’il a été repêché. Ses secouristes improvisés lui ont offert des boissons, de la nourriture et des vêtements secs, avant de le remettre aux garde-côtes. « J’aurais dû mourir » leur a-t-il déclaré. Mais coup de chance pour le jeune homme, Leo était dans le coin. Aujourd’hui sain et sauf, il doit donc la vie à la superstar hollywoodienne et son équipage.

D’après le Sun, le navire de Leo est le seul à être parti à sa recherche après le message de détresse.