«Période de transition» convenue entre Harry, Meghan et la Reine

La reine Elizabeth II s’est accordée avec son petit-fils Harry et son épouse Meghan sur une «période de transition», qui leur permettra de se mettre en retrait. La souveraine s’est montrée compréhensive face aux velléités d’indépendance du couple. Cinq jours après l’annonce en forme de coup de tonnerre du duc et de la duchesse de Sussex, qui a mis en émoi le pays, la souveraine de 93 ans, que la presse dit «blessée», a réuni un conseil de famille rapproché autour du couple dans sa résidence de Sandringham, dans l’Est de l’Angleterre. Les deux petits-fils de la reine avaient auparavant publié un communiqué commun dénonçant une «fausse histoire» publiée lundi et «l’utilisation offensante et potentiellement dangereuse» de mots «incendiaires». S’ils ne précisent pas le journal concerné, le Times rapporte des témoignages affirmant qu’Harry s’était senti rejeté de la famille royale en raison de l’attitude «agressive» de son frère William qui n’aurait jamais accepté sa femme Meghan et aurait remis le couple à sa place de manière répétée.

A 93 ans, la souveraine veut, avec sa famille, poser rapidement les bases du statut inédit réclamé par le duc et la duchesse de Sussex qui veulent garder un pied dans la monarchie (et certains avantages) tout en obtenant le droit de gagner de l’argent, en vivant une partie de l’année en Amérique du Nord.

Une période de transition

Harry, soucieux de s’éloigner d’une presse tabloïd impitoyable avec sa femme, avait auparavant pris ses distances avec son frère. Il avait déménagé du palais de Kensington où il habitait avec William et Kate et avait rompu avec la fondation où les deux couples œuvraient ensemble. Dans une interview télévisée diffusée en octobre, il avait dit que William et lui suivaient «des chemins différents» et que leur relation traversait parfois «des mauvais jours».

Les choses semblent toutefois s’arranger puisque Elizabeth II s’est accordée avec Harry et Meghan sur une «période de transition» quant à leur rôle pour la famille royale, a indiqué Buckingham. Le communiqué parle de «discussions très constructives». Il reste beaucoup à faire pour résoudre «les problèmes complexes» résultant de leur décision, mais la souveraine espère qu’une solution finale interviendra dans les prochains jours.