Jennifer Aniston pose avec ses copines de Friends et affole la toile

Jennifer Aniston a de nouveau fait le buzz et affolé les fans de la série emblématique Friends : sur Instgram, elle a publié une photo où elle est entourée de ses deux grandes amies, Courteney Cox et Lisa Kudrow.

« Bonjour de la part des filles de l’autre côté du couloir », écrit Jennifer Aniston, en légende d’une photo partagée sur Instagram. On la voit en compagnie de ses « friends » de toujours, Courteney Cox et Lisa Kudrow.

Ce cliché a immédiatement embrasé la toile. Les fans de la série emblématique espèrent y voir un signe annonçant le retour du célèbre sitcom.

Un retour possible ?

Les téléspectateurs avaient fait leurs adieux à Rachel, Moncia, Phoebe, Chandler, Ross et Joey en 2004, lors de l’arrêt de la série. Depuis lors, ils ne cessent d’espérer de voir les collocs de retour à l’écran. Au mois de novembre, on apprenait que leur vœu pourrait être exaucé : les six acteurs principaux et les créateurs de la série étaient en discussions pour participer à un épisode spécial sur HBO Max.

À ce jour, rien n’a été confirmé ou démenti. Mais aux yeux des fans, cette photo du trio de copines pourrait être de bon augure pour des retrouvailles imminentes…

Jennifer Aniston avait déjà fait le buzz au mois d’octobre dernier. Pour inaugurer son compte Instagram, elle avait réuni les six comédiens phares de la série mythique. Preuve que les acteurs sont restés de proches amis, à l’écran comme à la ville.