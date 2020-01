Il survit trois semaines dans le froid glacial et la nature sauvage de l’Alaska

Un jeune Américain a défié pendant plus de 20 jours le froid polaire et les chutes de neige en Alaska, sans toit après l’incendie de sa cabane avant d’être finalement secouru par un hélicoptère parti à sa recherche.

Dans une vidéo publiée vendredi sur Facebook par les autorités locales, Tyson Steele, 30 ans, fait de grands signes en direction de l’hélicoptère. Dans la neige est écrit un immense SOS.

«Sa cabane a brûlé à la mi-décembre tuant son chien et le laissant isolé dans des températures en dessous de zéro et avec aucun moyen de communication pendant 23 jours», écrit la police de l’Alaska.

Incredible rescue story out of Skwentna, Alaska. Tyson Steele was stranded for 20+ days in extreme subzero temperatures after his cabin burned down. He survived on partially charred canned goods. (Video courtesy: Alaska State Troopers) pic.twitter.com/vxrvrktdJG

