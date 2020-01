De David Bowie à De Gaulle, les biopics attendus en 2020

Des stars de la chanson comme Judy Garland, David Bowie et Céline Dion, en passant par des hommes et des femmes qui ont fait bouger les lignes dont De Gaulle, voici cinq histoires vraies portées sur le grand écran à ne surtout pas manquer au cinéma en 2020.

Scandale

Ces femmes journalistes ont osé se lever contre le harcèlement de leur patron, l’un des hommes les plus influents aux Etats-Unis. Une explosion dans le monde médiatique qui aura des répercussions au-delà de toutes espérances, donnant ainsi la voix à d’autres victimes cachées derrière les caméras.

De Jay Roach

Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie

Sortie : le 22 janvier

Judy

Alors qu’elle se prépare à se produire sur scène en hiver 1968 à Londres à guichets fermés au Talk of the Town, Judy Garland est fatiguée. Voilà déjà trente ans qu’elle est l’une des stars les plus culte au monde. Depuis sa percée dans « Le Magicien d’Oz », Judy a partagé sa vie avec le public. Si elle ne cesse d’être occupée, l’artiste ne peut s’empêcher de vouloir rentrer chez elle et s’occuper de ses enfants.

De Rupert Goold

Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock

Sortie : le 26 février

De Gaulle

En juin 1940 à Paris, Charles de Gaulle se doit de rejoindre Londres pour continuer le combat alors que la France s’effondre. De son côté, sa femme s’engage sur le chemin de l’exode avec ses trois enfants pour échapper aux Nazis. L’histoire d’un combat sur deux fronts jusqu’au 19 juin 1940, au lendemain de l’appel.

De Gabriel Le Bomin

Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré

Sortie : le 4 mars

Stardust

Retour sur la vie d’un des plus grands artistes que le monde ait jamais connu : David Bowie. L’année 1971 donnera l’occasion au jeune Bowie de faire des rencontres incroyables lors d’un road-trop inoubliable pour la première fois de sa vie aux Etats-Unis. L’histoire d’un long voyage qui devrait raconter la naissance de Ziggy Stardust, le personnage emblématique inventé par David Bowie.

De Gabriel Range

Avec Johnny Flynn, Jena Malone, Marc Maron

Sortie : courant 2020

Aline Dieu

L’histoire incroyable de Céline Dion. Une vie remplie d’aventures, depuis son Québec natal au sommet des charts en passant par son histoire d’amour iconique avec son mari René Angélil.

De Valérie Lemercier

Avec Valérie Lemercier

Sortie : 11 novembre