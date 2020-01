WTA Auckland – Serena Williams s’impose à Auckland, et décroche son premier trophée en près de 3 ans

L’Américaine Serena Williams a remporté dimanche à Auckland, en Nouvelle-Zélande, son premier titre depuis près de trois ans. Elle a dominé en finale de ce tournoi sur surface dure doté de 251.750 dollars sa compatriote Jessica Pegula, 82e mondiale, en deux manches 6-3 et 6-4 et 1h36 de jeu. L’ancienne N.1 mondiale, 10e au dernier classement WTA, âgée de 38 ans, n’avait plus soulevé de trophée depuis son dernier succès en Grand Chelem, lors de l’Open d’Australie en janvier 2017. Il s’agit aussi de son premier titre depuis qu’elle a donné naissance à sa fille Alexis Olympia le 1er septembre 2017.

Serena a perdu ses quatre dernières finales du Grand Chelem : à Wimbledon (2018, 2019) et à l’US Open (2018, 2019).

Elle compte désormais 73 titres WTA, dont 23 du Grand Chelem.

Serena Williams doit encore jouer également la finale du double. Aux côtés de Wozniacki, elle affrontera ses compatriotes Asia Muhammad et Taylor Townsend.

Source: Belga