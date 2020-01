Une femme de 45 ans décède en consultant son GSM dans son bain

Nathalie Pszola est décédée ce vendredi à l’âge de 45 ans, suite à une électrocution, dans le Jura. Elle consultait son GSM qui est, selon toute vraisemblance, tombé dans la baignoire, ne lui laissant aucune chance.

Une maman engagée dans le milieu associatif est décédée à l’âge de 45 ans ce vendredi. Nathalie Pszola a consulté son GSM alors qu’elle prenait un bain et est morte électrocutée par l’appareil. Le dramatique incident s’est déroulé à Dole, dans le Jura.

Son compagnon et son fils ont trouvé le corps inanimé de la maman et ont immédiatement appelé les secours. A leur arrivée, ils n’ont pu que constater l’arrêt cardiaque et ont transporté Nathalie au CHU de Besançon. Son décès a été prononcé le lendemain matin et une enquête a été ouverte par le commissariat de Dole.

« Une inlassable militante »

La victime était une militante associative bien connue dans le Jura et elle faisait partie du Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des Écoles et PEGC, affilié à la FSU (Snuipp-FSU). L’organisation a publié un hommage sur sa page Facebook: « La FSU et le SNUipp du Jura ont la douleur de vous informer de la disparition brutale de Nathalie Pszola cette nuit. »

Ce long hommage souligne notamment le caractère de Nathalie, une « inlassable militante de l’école publique et laïque, comme enseignante dans le premier degré et comme syndicaliste dans le SNUipp-FSU ». « Infatigable architecte de l’unité syndicale, elle a encore hier animé avec dynamisme et enthousiasme les manifestations de Dole et Lons contre la casse du système des retraites », peut-on lire dans cette publication.