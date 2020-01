Un volcan entre en activité aux Philippines: le niveau d’alerte relevé

Un volcan situé à 66 km au sud de Manille, aux Philippines, est entré en activité dimanche. Les cendres et vapeurs qui s’en échappaient atteignaient une hauteur de 100 mètres, poussant les autorités locales à relever le niveau d’alerte. L’institut philippin de volcanologie et sismologie (Phivolcs) a relevé le niveau d’alerte pour le volcan Taal à 2, signifiant qu’une éruption est probable.

« Il est rappelé au public que l’accès au cratère principal est complètement interdit car des jets soudains de vapeurs peuvent se produire et de fortes concentrations de gaz volcaniques mortels peuvent être libérées. »

Taal est le deuxième volcan le plus actif des Philippines et une destination touristique de premier plan.

Source: Belga