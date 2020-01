Supercoupe d’Espagne – Courtois décisif lors des tirs au but pour offrir une 11e Supercoupe au Real Madrid

Le Real Madrid a remporté la 11e Supercoupe d’Espagne de son histoire dimanche à Jeddah en Arabie saoudite grâce à sa victoire aux tirs au but 4-1 (0-0 a.p.) lors du derby face à l’Atlético de Madrid en finale de la compétition. Thibaut Courtois s’est notamment illustré lors de la séance fatidique en détournant le deuxième tir au but des Colchoneros. Malgré les absences d’Eden Hazard, Karim Benzema et Gareth Bale, c’est le Real Madrid qui s’est procuré les meilleures occasions des 90 premières minutes. Après une première période jouée à un rythme intense mais assez calme pour les deux gardiens, ce sont les Blancos qui se sont montrés les plus dangereux. D’abord avec une frappe croisée de Luka Jovic (51e) puis avec un coup de tête complètement raté de Federico Valverde, seul dans le petit rectangle (63e). Thibaut Courtois a commencé à s’illustrer à la 80e minute lors d’un face à face manqué par Alvaro Morata.

Le portier des Diables Rouges est encore intervenu trois fois lors de la prolongation sur un tir de Vitolo (93e), avec un bel arrêt du pied pour remédier à une sortie ratée (107e) et avec un arrêt réflexe sur une frappe déviée (118e).

De l’autre côté, Jan Oblak a lui aussi effectué sa partie du boulot en sauvant les meubles à la 110e avec un double arrêt face à Modric et Mariano (110e).

La prolongation aura également été marquée par l’exclusion de Federico Valverde, auteur d’un tacle par derrière pour stopper la course d’Alvaro Morata vers le but de Courtois (115e).

Mais les quelques minutes en supériorité numérique n’auront pas suffi aux Colchoneros pour échapper aux tirs au but. A ce jeu-là, ils se sont montrés les moins précis en manquant leur premier essai avec Saul (poteau) et leur deuxième envoi avec Thomas, hypnotisé par Thibaut Courtois. Les joueurs du Real se sont quant à eux montrés infaillibles et ont permis à Sergio Ramos de transformer le tir au but de la victoire.

Source: Belga