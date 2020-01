Salon de l’auto – Près de 150.000 visiteurs pour le premier week-end du Salon de l’auto

À la clôture dimanche du premier week-end du Salon de l’auto à Bruxelles, 149.099 visiteurs avaient déjà arpenté les allées du Brussels Motor Show pour sa 98e édition, selon un décompte de la Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (Febiac). « Nous sommes ravis de cette affluence à l’issue du premier week-end », s’est enthousiasmée la Febiac, qui organise l’événement et espère accueillir « non moins de 500.000 visiteurs » sur l’ensemble du salon.

Au total, 542.566 personnes avaient visité le dernier « grand » salon en 2018, contre 442.111 en 2019 pour ce qui constituait une édition consacrée avant tout aux véhicules utilitaires légers. Si le taux d’affluence est cette année inférieur d’environ 15.000 visiteurs comparé à celui du premier week-end du « grand salon » de 2018, cela s’explique par le fait que cette édition compte un jour en moins, pointe la Febiac. La journée VIP entre la journée de presse (jeudi) et l’ouverture au public (vendredi) a en effet été annulée.

Le Brussels Motor Show est accessible au public de 10h30 à 19h00. Trois nocturnes jusqu’à 22h00 sont programmées les vendredi 10, lundi 13 et vendredi 17 janvier. Le salon 2020 fermera ses portes le dimanche 19 janvier.

Source: Belga