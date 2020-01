Rhonex Kipruto et Sheila Chepkirui battent les records du monde du 10 km à Valence

Les Kenyans Rhonex Kipruto et Sheila Chepkirui ont battu les records du monde masculin et féminin du 10 km sur route dimanche à Valence en Espagne. Kipruto a réalisé le temps de 26:24; Chepkirui celui de 29:42. Grand espoir de l’athlétisme mondial, médaillé de bronze aux Mondiaux de Doha en 2019 sur 10.000 m, Rhonex Kipruto (20 ans) a écrasé la course dimanche loin devant son compatriote Bernard Kimeli (27:12) et le Suisse Julien Wanders (27:13), qui a amélioré son propre record d’Europe de douze secondes.

Rhonex Kipruto a amélioré ainsi de 14 secondes le précédent record du monde (26:38) établi début décembre par l’Ougandais Joshua Cheptegei à Valence également.

La course féminine a aussi mené au record du monde avec la victoire de Sheila Chepkirui (29:42) juste devant ses compatriotes Rosemary Wanjiru (29:46) et Norah Jeruto (29:46 également).

Chepkirui (29 ans) rabote ainsi d’une seconde la précédente marque de sa compatriote Joyciline Jepkosgei qui datait de septembre 2017 à Prague (République tchèque), où l’athlète était devenue la première femme à courir les 10 km sur route en moins de 30 minutes.

