Raid américain à Bagdad – Une centaine de personnes dénoncent à Bruxelles la frappe américaine en Irak

Quelque cent personnes se sont rassemblées dimanche vers 16h00 devant l’ambassade des Etats-Unis à Bruxelles, située Boulevard du Régent, pour dénoncer l’attaque américaine à Bagdad en Irak, qui a causé la mort du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien Abou Mahdi Am-Mouhandis. Munis de drapeaux iraniens et de portraits de Qassem Soleimani, les manifestants ont accusé le président américain Donald Trump d’actes terroristes, dénonçant de « lâches exécutions commises sans vergogne » par ce chef d’Etat. « Depuis trop longtemps, la présence abusive et intrusive des forces militaires américaines sévit impunément en Irak et dans les régions avoisinantes », a déclaré dans un communiqué relatif à la manifestation l’ONG Justice Sans Frontières (J.S.F). « Sous le couvert de mener une coalition ‘soi-disant’ anti-terroriste contre Daesh » se cache une « convoitise néo-libérale visant à piller les ressources pétrolifères et autres », estime l’ONG.

« Les dernières agressions meurtrières commises sur le sol irakien le 3 janvier dernier risquent de mettre le feu à la poudrière du Moyen-Orient », met en garde J.S.F. « Nous en appelons à la sagesse des dirigeants européens pour condamner fermement ces exactions, pour tout mettre en oeuvre pour faire respecter le droit international et le droit des peuples à l’auto-détermination, et pour préserver la paix dans le monde », a-t-elle ajouté.

Le 3 janvier 2020, les Etats-Unis ont déclenché une attaque aérienne par drone sur une base militaire de l’aéroport de Bagdad en Irak. La frappe a causé la mort du général iranien Qassem Soleimani ainsi que celle de son lieutenant irakien Abou Mahdi Am-Mouhandis. Les Etats-Unis ont répliqué à l’assaut donné par des milices pro-iraniennes contre l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad trois jours plus tôt.

Source: Belga