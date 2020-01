Météo – Un dimanche humide

Une zone de pluie peu active traversera la Belgique d’ouest en est dimanche, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps redeviendra plus sec dans l’après-midi et le ciel fera place aux éclaircies. Une averse isolée restera tout de même possible. Les maxima seront compris entre 3 et 11° avec un vent modéré de sud à sud-ouest et parfois des rafales atteignant les 60 km/h, voire 70 km/h à la Côte. Le ciel restera chargé dans la soirée et la nuit, et des averses résiduelles pourront survenir sur la moitié est. En Ardenne, le brouillard réduira parfois la visibilité. Le thermomètre ne descendra pas sous les 2°.

Lundi, l’ouest du pays se réveillera sous de larges éclaircies, mais les nuages gagneront ensuite tout le ciel et amèneront un peu de pluie. Les maxima varieront entre 3 et 8°. Le vent restera modéré, mais pourra être plus intense au littoral.

Il gagnera en puissance mardi, avec des rafales jusqu’à 70 km/h à la Côte. Les températures maximales iront de 6 à 12°.

Une nouvelle zone de pluie devrait traverser le pays, d’ouest en est, mercredi. Le mercure restera largement positif avec des valeurs maximales comprises entre 8 et 12°.

