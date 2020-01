Euro de patinage – Bart Swings, sacré champion d’Europe, avait bien préparé son épreuve du départ groupé

Bart Swings a bien commencé son année. Le Louvaniste, 28 ans, s’est offert son premier titre dans un championnat continental en s’adjugeant l’or des championnats d’Europe dans le départ groupé (mass start) dimanche à Heerenveen aux Pays-Bas dans une épreuve qui l’avait vu devenir vice-champion olympique à Pyeongchang en Corée du Sud il y a deux ans. Bart Swings s’est montré solide et lucide sur les 16 tours de ce mini-marathon, devançant le Néerlandais Arjan Stroetinga. Ce qui poussait le patineur belge à privilégier cette épreuve en vue des JO d’Hiver de 2022 à Pékin avec le 1.500m et le 5.000m.

« Trois courses, cela me paraît assez », a confié Bart Swings. « J’avais imaginé tous les scénarios et je savais que je devais y aller s’il y avait une échappée ». Bart Swings estime aussi qu’il sait récupérer durant l’épreuve quand le rythme baisse un peu. « J’ai appris cela du roller, mais peu de patineurs sur glace savent le faire. »

Son entraîneur Jelle Spruyt soulignait par contre les progrès à faire encore sur 1.500m et 5.000m. « Il peut et devra faire mieux aux championnats du monde à Salt Lake City. Là aussi, le départ groupé sera son épreuve de prédilection. Mais il doit s’améliorer sur les plus petites distances. Les sprinters sud-coréens et l’Américain Joey Mantia seront notamment là. »

Parmi les autres épreuves dominicales clôturant cette deuxième édition de l’Euro, la Belgique a été déçue de son chrono dans l’épreuve par équipes chez les dames. Les Belges avaient réalisé un temps de 3:18.71 au Japon il y a un mois, pour 3:17.98 dimanche à Heerenveen.

« Nous n’avons que trop peu progressé », regrettait Sandrine Tas de retour de blessure. « Nous avons tout fait pour être bien, mais ce temps est une déception », alors qu’Anke Vos avouait avoir été impressionnée par l’ambiance à Heerenveen. Stien Vanhoutte a disputé dans la foulée le 1.000m (17e en 1:19.43). « Physiquement, c’était difficile », a confié la jeune patineuse pour son premier rendez-vous continental. « Cela aurait été mieux de faire l’inverse, d’abord le 1.000m puis la poursuite ».

Source: Belga