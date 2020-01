Armand Marchant abandonne dans la première manche du slalom d’Adelboden

Trois ans après sa grave blessure sur cette piste du Chuenisbärgli, Armand Marchant retrouvait dimanche le slalom d’Adelboden en Suisse, le 5e des douze slaloms de la saison. Le Thimistérien de 22 ans a abandonné dans la première manche. Après une grosse faute sur le haut, il a poursuivi mais est ensuite sorti de la piste sans chuter. Surprenant 5e du slalom de Zagreb dimanche dernier, puis 23e de celui de Madonna di Campiglio, mercredi soir, Marchant avait inscrit des points lors des quatre slaloms de Coupe du monde cette saison et occupait la 12e place de la Coupe du monde de la spécialité. Il avait fini 28e à Levi le 24 novembre et 18e à Val d’Isère le 15 décembre à l’occasion de son retour au plus haut niveau après trois années d’absence en raison de sa chute à Adelboden le 8 janvier 2017. Sa fracture du plateau tibial, et ses déchirures des ligaments croisés et du ménisque avaient nécessité pas moins de sept opérations et deux ans et demi de rééducation.

