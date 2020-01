Six astuces pour tenir ses bonnes résolutions

Cela fait maintenant quelques jours que le Nouvel An est derrière nous et, avec lui, les bonnes résolutions (parfois lointaines) prises le 1er janvier. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette nouvelle année.

Ne pas en faire de trop

Se (re)mettre au sport, manger plus équilibré, adopter un mode de vie moins polluant, arrêter de fumer, tout simplement être une meilleure personne… Les idées de résolutions sont nombreuses et on a souvent tendance à tout vouloir améliorer d’un coup une fois les douze coups de minuit sonnés. Une démarche positive qui est intenable sur le long terme. Cela prend en effet déjà du temps de changer une de ses habitudes. Prenons l’exemple du sport. Le fait de pratiquer une activité physique régulière mobilise du temps et de l’énergie, encore plus quand c’est une nouveauté pour votre corps. Ce qui empiétera inévitablement sur le temps que vous pourriez consacrer à une autre activité. Essayez donc de vous fixer des objectifs qui sont accessibles, réalistes et mesurables.

Les écrire sur papier

Si vous avez un coup de mou, n’hésitez pas à écrire sur papier vos résolutions et pourquoi vous avez décidé de les adopter. Affichez ensuite ce rappel à plusieurs endroits de votre maison, dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, pour retrouver un peu de motivation les jours où cette dernière se fait la malle.

Être patient

On dit souvent que Rome ne s’est pas faite en un jour, il en va de même pour tous vos petits changements de la vie quotidienne. Si vous vous êtes mis au régime en janvier, il est normal que les résultats ne soient pas visibles les premières semaines. Idem pour la pratique d’une activité sportive, vous n’allez pas courir un marathon du jour au lendemain. Tous ces processus prennent du temps, ce qui peut être extrêmement frustrant. C’est pourquoi vous devriez tenir une sorte de journal dans lequel vous notez votre progression. Planifiez également les objectifs que vous voulez atteindre, de manière à connaître plusieurs petites victoires sur le court terme. Au fil des semaines, quand vous aurez l’impression d’avoir atteint un plafond de verre, vous pourrez alors vous rendre compte des progrès que vous avez effectués depuis ce fameux 1er janvier.

Se récompenser

Qui dit résolution ne dit pas forcément privation. Peu importe ce que vous avez décidé d’améliorer cette année, n’hésitez pas à vous récompenser de temps en temps, que ce soit sous la forme d’un morceau de chocolat, ou de l’achat d’un vêtement. Se faire plaisir vous permettra en effet de tenir plus facilement vos objectifs et donnera une connotation positive à votre projet.

Faire partie d’un groupe

C’est un conseil régulièrement donné aux personnes qui essayent d’arrêter de fumer ou de boire de l’alcool. Il est souvent plus facile d’arrêter lorsque l’on fait partie d’un groupe. Il en va de même lorsqu’on essaye de tenir des résolutions. Tentez de trouver des personnes autour de vous qui ont le même objectif que vous. De cette manière, vous aurez quelqu’un qui comprendra ce que vous vivez et qui pourra vous rebooster le moral. Si vous vous lancez seul, parlez-en à vos amis ou à votre famille en leur expliquant les objectifs que vous souhaitez atteindre, afin qu’ils vous soutiennent dans votre démarche.

Ne pas abandonner

Malgré ces conseils, il y aura toujours des moments où vous aurez envie d’abandonner et de tout laisser tomber. Pas de problème, il est normal d’avoir des moments de faiblesse. Ces moments ne doivent cependant pas devenir une excuse pour tout abonner, mais plutôt une expérience pour vous améliorer. Et si vous sentez que vous n’atteindrez pas vos objectifs, réévaluez-les. Peut-être que vous avez mis la barre trop haute, trop vite. Reculer pour mieux sauter n’est pas une preuve d’échec.

Clément Dormal