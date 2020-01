Justin Chambers quitte définitivement « Grey’s Anatomy »

Justin Chambers, qui interprète Alex Karev dans « Grey’s Anatomy » depuis le début de la série, a décidé de quitter le casting pour découvrir de nouveaux rôles. Il a été vu pour la dernière fois dans l’épisode diffusé le 14 novembre dernier.

Les fans de « Grey’s Anatomy » vont sans aucun doute accuser le coup. Après 15 saisons de bons et loyaux services, Justin Chambers a décidé de quitter la série. Son personnage, Alex Karev, était pressenti sur le départ depuis le début de la saison 16. Il finissait par quitter l’hôpital pour prendre soin de sa mère malade et ne devrait jamais revenir.

Il est donc apparu pour la dernière fois à l’écran le 14 novembre dernier et ne sera donc plus le complice de Meredith. « Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à une série et à un personnage qui ont déterminé tellement de choses dans ma vie ces quinze dernières années. Depuis quelque temps maintenant, j’ai souhaité diversifier mes rôles et mes choix de carrière. Je vais bientôt avoir 50 ans, je suis soutenu par ma remarquable épouse et mes formidables enfants », a-t-il confié dans des propos relayés par Variety vendredi.

Il n’a pas oublié de remercier « la famille ABC », Shonda Rhimes, la créatrice de la série et les acteurs historiques comme Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens. Naturellement, il a également une pensée pour les fans qui l’ont suivi avec passion depuis ses débuts dans la série.