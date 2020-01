Les Belges à l’étranger – Liverpool signe à Tottenham (avec Alderweireld) son 20e succès en 21 matchs

Liverpool s’est imposé 0-1 sur la pelouse de Tottenham, samedi, lors de la 22e journée du championnat d’Angleterre, grâce à un but de Roberto Firmino (37e). Chez les ‘Spurs’, Toby Alderweireld a joué tout le match en tant que capitaine alors que Jan Vertonghen est resté sur le banc. Liverpool s’est d’emblée créé une énorme occasion. Sur une reconversion dont les ‘Reds’ ont le secret, Firmino a tiré du gauche, Tanganga a repoussé près de la ligne. Le ballon est arrivé à Oxlade-Chamberlain dont la frappe a heurté le poteau (2e). Gazzaniga devait ensuite sortir le grand jeu pour repousser une tête à bout portant de Van Dijk (22e).

Firmino a ouvert le score à la 37e. Après avoir éliminé Tanganga, le Brésilien a frappé fort du pied gauche, ne laissant aucune chance à Gazzaniga.

Tottenham a affiché de meilleures intentions en seconde période, héritant de deux opportunités, par Aurier (57e) et Son (60e), en quelques minutes.

Gazzaniga a sauvé les ‘Spurs’ sur une tête de Mané (65e), préservant le suspense. Son (75e) et Lo Celso (82e) se montraient maladroits, gaspillant deux grosses occasions d’égaliser.

Liverpool, qui a un match de retard, signe un 20e succès en 21 rencontres de championnat cette saison. Avec la défaite de Leicester contre Southampton dans l’après-midi, les ‘Reds’ creusent un peu plus l’écart: leur avance est désormais de 16 longueurs sur le deuxième. Tottenham concède un deuxième revers consécutif. Les ‘Spurs’ pointent au huitième rang avec 30 points.

– ITALIE –

La Lazio a poursuivi sa série victorieuse en battant 1-0 Naples, privé de Dries Mertens, blessé à l’aine, lors de la 19e journée du championnat d’Italie. Ciro Immobile a inscrit le seul but de la rencontre après avoir arraché le ballon des pieds d’Ospina, le gardien de Naples. Immobile porte son total à 20 buts en Serie A cette saison. La Lazio aligne une dixième victoire de suite. Avec 42 points, les ‘Biancocelesti’ se trouvent à trois longueurs duo de tête formé par l’Inter et la Juventus.

Source: Belga