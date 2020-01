Les Belges à l’étranger – L’Inter de Lukaku et l’Atalanta de Castagne se neutralisent

L’Inter et l’Atalanta se sont quittés sur un partage (1-1) samedi soir lors de la 19e journée de Serie A. Romelu Lukaku a joué toute la rencontre et donné un assist alors que Timothy Castage est monté dans les arrêts de jeu. L’Inter a rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à son redoutable duo d’attaquants composé de Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. Le Belge a servi l’Argentin qui a trompé Pierluigi Gollin d’une frappe puissante (1-0, 4e). Malgré une tentative de Lukaku à la 24e, le score ne changeait plus jusqu’à la mi-temps.

Revenue sur la pelouse du stade Giuseppe Meazza avec les meilleures intentions, l’équipe de Bergame a dominé le second acte. A peine monté au jeu, Ruslan Malinovskyi, ancien de Genk, a trouvé le poteau de Samir Handanovic (55e).

La Dea a finalement trouvé l’ouverture à la 75e via l’Allemand Robin Gosens (1-1, 75e). Les Bergamasques auraient même pu repartir de Lombardie avec les trois points mais l’attaquant colombien Luis Muriel a vu son penalty repoussé par Handanovic (88e).

L’Inter peut se consoler avec une douzième rencontre sans défaite de rang en championnat et pointe en tête avec 46 unités, une devant la Juventus.

Dimanche soir, la ‘Vieille Dame’ se rendra sur le terrain de l’AS Rome (4e, 35 pts) dans l’autre choc du weekend en Italie. Les Turinois pourront prendre seuls les commandes en cas de victoire dans la capitale.

