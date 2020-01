Le gazoduc Nord Stream 2 achevé au plus tard début 2021

Le président russe Vladimir Poutine a dit samedi espérer que le gazoduc Nord Stream 2, reliant son pays à l’Allemagne, serait achevé début 2021 au plus tard, malgré les sanctions américaines. « J’espère qu’avant la fin de l’année, ou au plus tard au cours du premier trimestre de l’année suivante, les travaux seront finis et que le gazoduc sera lancé », a-t-il dit lors d’une conférence de presse à Moscou, en compagnie de la chancelière allemande Angela Merkel.

Un tel calendrier représente un retard d’un an. Russes et Allemands avaient en effet prévu la mise en service de ce tube sous-marin fin 2019 ou début 2020.

Mme Merkel a réaffirmé aussi son soutien au projet et dénoncé une fois de plus les sanctions de Washington qui ont paralysé les travaux, l’entreprise posant les tuyaux sur les fonds de la mer Baltique ayant retiré son navire spécialisé pour échapper aux mesures de rétorsion américaines.

« Je crois possible d’achever le Nord Stream 2 malgré les sanctions, le président (russe) a signifié le calendrier, il y a un certain retard, mais il peut être achevé », a-t-elle dit.

« Nous considérons que les sanctions extraterritoriales (américaines) ne sont pas appropriées, et c’est pourquoi nous continuons de soutenir ce projet », a ajouté la chancelière.

Quasiment achevé, Nord Stream 2 doit permettre de doubler les livraisons directes de gaz naturel russe vers l’Europe occidentale en passant sous la mer Baltique pour arriver en Allemagne.

Pour Washington et certains pays européens — la Pologne, les pays baltes et l’Ukraine — ce tube va accroître la dépendance des Européens au gaz russe, que Moscou pourrait utiliser pour exercer des pressions politiques.

Par ailleurs, pour ses détracteurs, Nord Stream 2 sacrifie les intérêts de l’allié ukrainien, qui tire des revenus importants du transit du gaz russe vers l’Europe. L’Ukraine est en outre le théâtre d’un conflit meurtrier avec des séparatistes pro-russes.

source: Belga