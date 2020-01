« Il fera beau demain »: le cdH lance son processus de refondation

Le cdH a lancé samedi à Namur son processus de refondation programmé sur une année et destiné à « co-construire » avec les citoyens intéressés et les militants un nouveau projet politique. Le nom en sera « Il fera beau demain », un slogan destiné à créer un « mouvement positif, à l’heure où l’esprit est souvent très morose », a affirmé le président du parti, Maxime Prévot, devant plusieurs centaines de sympathisants réunis à Namur Expo.

Le processus se veut « ouvert, rassembleur et en mouvement », selon M. Prévot. Il passera notamment par de nouveaux outils, une application « ludique » pour favoriser le porte-à-porte destiné à prendre le pouls du terrain, une chaîne Youtube, etc.

Après 18 années d’existence du parti, qui avait pris en 2002 la succession du PSC (Parti social-chrétien), les élections de mai dernier ont fait tomber le cdH à un plus bas historique. Celle qui n’est plus aujourd’hui que la cinquième force du paysage politique francophone a donc décidé de se refonder en s’ouvrant à davantage de participation citoyenne.

Le processus est aussi destiné à faire émerger une nouvelle génération en réfléchissant au-delà des clivages classiques, comme en témoigne le panel des invités du congrès: le philosophe français Luc Ferry (ex-ministre de l’Education sous Jacques Chirac), la porte-parole de Greenpeace Belgique et ancienne députée Ecolo Juliette Boulet, la secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté Christine Mahy, ainsi que, pour le côté entrepreneurial, Eric Domb, fondateur et président du parc animalier à succès Pairi Daiza.

