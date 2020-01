Formation fédérale – Bouchez: « Aucun parti n’aura la coalition de ses rêves »

« Aucun parti n’aura la coalition de ses rêves. Contrairement à d’autres, j’ai acquis une conviction: même si un scénario n’est pas le meilleur, si on n’en a pas d’autres, il faut quand même y aller. C’est la différence entre les responsables qui agissent et ceux qui attendent d’avoir la solution ‘trois étoiles’ avant d’avancer », a déclaré samedi Georges-Louis Bouchez, président du MR et informateur royal, lors d’une interview donnée à la Libre Belgique et à la Dernière Heure. « Certains partis politiques n’osent pas car ils voient des risques, des dangers de perdre un peu par-ci, par-là », ajoute-t-il.

Georges-Louis Bouchez ne s’est pas prononcé sur la coalition possible au niveau fédéral. « Je ne fais pas de commentaires sur les pistes de coalition. Mais, de manière générale, il faut arrêter de considérer la N-VA comme l’alpha et l’oméga du paysage politique. Il n’y a pas que la N-VA. Tous les partis ont leur importance et pas un davantage que les autres », dit-il.

Source: Belga