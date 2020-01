Euromillions Basket League – Victoires pour Mons à Alost, Anvers contre le Brussels et Malines face à Liège

Les Anversois se sont imposés à domicile face au Brussels (77-70) samedi soir pour le compte de la quatrième journée du deuxième tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Alost s’est incliné à la maison devant Mons (73-83) alors que Liège a enregistré un douzième revers consécutif en déplacement à Malines (102-77). Pour les Giants d’Anvers, la réception du Brussels était donc l’occasion de revenir à hauteur d’Ostende. Largement dominateurs aux rebonds (45-29), les joueurs de Christophe Beghin ont fait la différence au retour des vestiaires. A la mi-temps, le marquoir affichait encore 33-35 en faveur des visiteurs mais les locaux remontaient sur le parquet pied au plancher pour planter un 27-17 décisif dans le troisième acte. Un écart que les Bruxellois n’ont jamais réussi à combler (77-70).

De son côté, Mons s’est offert un joli succès en déplacement à Alost (73-83). Pendant 30 minutes, les Montois ont totalement dominé leur sujet (19-24/33-45 et 42-66). Les Alostois ont tenté un incroyable retour au cours des dix dernières minutes, remportées 31-17, mais il était trop tard pour faire vaciller les Renards qui remontent tout en haut au classement.

Enfin, dans le dernier match de la soirée, Liège, malgré le retour de Milos Bojovic, n’a pas été en mesure d’aller s’imposer à Malines. Après une très bonne première mi-temps (47-49), les Liégeois ont complètement craqué après la pause, perdant le troisième quart (24-15) et le quatrième (31-13). Liège Basket enregistre donc son 12e revers en 12 rencontres cette saison (102-77).

Au classement, le trio Anvers-Mons-Ostende est à nouveau côte à côte en tête du championnat (9 victoires pour 3 défaites) après les succès anversois et montois. Suivent Limburg United (8 victoires et 4 défaites), Louvain (6 victoires et 6 défaites), le Spirou de Charleroi, Malines et Alost (5 victoires pour 7 défaites). Le Brussels (4 victoires et 8 défaites) et Liège (0 victoire et 12 défaites) ferment la marche.

Source: Belga