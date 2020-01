Euro de patinage – Bart Swings 10e sur 5.000m, le titre pour le Néerlandais Patrick Roest

Bart Swings s’est classé 10e du 5.000m des championnats d’Europe de patinage de vitesse samedi à Heerenveen. Le titre européen est revenu au Néerlandais Patrick Roest, 24 ans, en 6:08.92, nouveau record de la piste, soit 1 seconde 84/100e plus rapide que son compatriote Sven Kramer en 6:10.76. Le Russe Denis Yuskov (6:12.26) monte sur la troisième marche du podium.

Bart Swings, 28 ans, a signé lui un chrono de 6:22.32, bon pour une 10e place à 13 secondes et 40/100e du vainqueur du jour.

Sur 3.000m chez les dames, la Néerlandaise Esmee Visser a conservé son titre en 3:59.15 devançant la Russe Natalia Voronina, 2e en 4:01.66 et l’Italienne Francesca Lollobrigida, 3e en 4:01.66. La championne du monde, la Tchèque Martina Sablikova a pris la 4e place (4:01.96) devant la championne olympique, la Néerlandaise Carlijn Achtereerkte (4:02.19).

Plus tôt dans la journée, Stien Vanhoutte avait pris la 14e place sur 500m et Mathias Vosté la 10e sur la même distance, tous deux améliorant leur record de Belgique.

Mathias Vosté s’était classé 9e sur 1.500m vendredi juste derrière Bart Swings qui s’alignera aussi sur le départ groupé (mass-start) dimanche.

Stien Vanhoutte disputera elle encore le 1.000m dimanche à titre individuel participant aussi à l’épreuve de poursuite par équipes avec Sandrine Tas et Anke Vos au programme pour la première fois des championnats d’Europe.

