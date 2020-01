ATP Doha – Rublev dompte Moutet et remporte le premier tournoi de la saison

Sur la lancée de sa bonne fin de saison 2019, Andrey Rublev (ATP 23/N.2) a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Doha, samedi au Qatar. En finale de cette épreuve sur surface dure dotée de 1,325 million de dollars, le Russe de 22 ans a battu le Français Corentin Moutet (ATP 81), 20 ans, sur le score de 6-2, 7-6 (3) après 1h26 de jeu. C’est le troisième titre en carrière pour le Moscovite après ceux acquis à Umag en 2017 et à Moscou en octobre dernier. Contre Moutet, issu des qualifications, Rublev s’est montré plus performant que son adversaire sur son service, ne concédant qu’un seul break dans ce qui constituait sa 5e finale. Malgré un regain de forme dans le second set, Moutet n’a rien pu faire contre Rublev dans un tie-break rondement mené par le Russe, qui occupera lundi le meilleur classement de sa carrière.

Frustré par son niveau de jeu, le gaucher parisien est lui passé à côté de sa première finale sur le circuit. En demies, il avait pourtant éliminé le Suisse Stan Wawrinka (N.1), 34 ans et 15e mondial.

Source: Belga