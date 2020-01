24 Heures de Dubaï – Les 24 Heures de Dubaï arrêtées par la pluie, Tom Boonen était en tête de sa division

Arrêtées vendredi soir en raison des conditions météo, les 24 Heures automobiles de Dubaï ne sont finalement pas reparties pour des raisons de sécurités. Alors que les résultats officiels sont attendus, Dries Vanthoor occupait la 3e place du classement général alors que Tom Boonen était en tête de la division Tourisme au moment du drapeau rouge. La pluie était attendue ces vendredi et samedi à l’occasion de la 15e édition des 24 Heures de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et elle a finalement eu raison de la bonne tenue de l’épreuve. Les conditions se sont détériorées au point qu’à 22h17 heures locales (19h17 belges), soit après un peu plus de sept heures de course, la direction de course décidait de sortir le drapeau rouge. L’intensité des averses a causé l’inondation de la piste à plusieurs endroits. Si bien qu’au coeur de la nuit, décision était prise de ne pas relancer la course.

Si les résultats officiels sont encore attendus, c’est la Mercedes d’Al Qubaisi/Haupt/Barker/Metzger/Bleekemolen (EAU/All/G-B/All/P-B) qui occupait la tête au moment de l’arrêt de la course. L’Audi du team WRT pilotée par Vanthoor/Fahad Al Saud/Vergers/Mies (Bel/ArS/P-B/All) pointait en 3e position.

L’Audi de l’ancien champion du monde de cyclisme Tom Boonen, associé à Perrin/Radermecker/Magnus/Taskinen (Fra/Bel/Bel/Can) était en tête de la division Tourisme (et de la classe TCR) au moment de l’arrêt de la course.

Parmi les autres Belges, la Mercedes de Verhaeren/de Breucker/Bertels occupait la 2e place en GTX devant la MARC II de van der Straten/Putz/Geelen/Asnong/Camillerri (Bel/Lux/Bel/Bel/Aus) alors que Mathieu Detry (VW) était 7e en TCR.

.

Source: Belga