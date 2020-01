Une petite communauté montre qu’il est possible de vivre en mode écologique, novateur et durable

Plus de huit Flamands sur 10 ayant participé à l’enquête sur le climat du SPF Santé publique demandent une prise en charge urgente du changement climatique. À Sint-Katelijne-Waver, et plus précisément au Weegbree, les habitants essaient de s’attaquer à la problématique à leur échelle. Cette communauté écologique adopte depuis plusieurs années des techniques novatrices et durables pour faire la différence pour notre climat.

La communauté écologique Weegbree à Sint-Katelijne-Waver est un petit paradis naturel. L’automne y a porté ses fruits, car le paysage magique y est aujourd’hui entouré de feuilles et dégage une ambiance chaleureuse. Une dizaine de personnes qui y cultivent localement vivent à cet endroit. Le message est ici de consommer le moins possible et de partager le plus possible.

L’un de ses habitants, Til Roose (28 ans), nous attend à l’entrée de la communauté. «Bienvenue au Weegbree! Avez-vous trouvé facilement?», demande-t-il. Mon binôme de Belgodyssée, Aude, et moi, nous avons dû au moins trois fois rebrousser chemin. Nous avons eu en plus l’idée géniale de prendre une auto-stoppeuse et nous l’avons déposée, sans trop réfléchir, dans un endroit moins stratégique. Ce n’était pas notre décision la plus intelligente. «Nous avons facilement trouvé», répondons-nous néanmoins, pratiquement de concert.

Til nous emmène immédiatement dans l’espace commun et nous montre le poêle rocket (ou poêle dragon) de fabrication maison. «Ce poêle est fabriqué avec l’argile que nous trouvons ici dans le sous-sol et la chaleur se diffuse via des tuyaux sous les banquettes, donc quand nous nous réunissons ici tout le monde a les fesses au chaud!», s’enthousiasme-t-il. La glace est immédiatement rompue.

Une initiative locale

Le Weegbree contribue au climat en appliquant des techniques novatrices. C’est ainsi que la communauté a imaginé un système de purification de l’eau de façon naturelle. «Elle est évacuée via des conduites vers le ruisseau dans notre jardin. Mon colocataire y a installé des plantes spéciales qui filtrent l’eau», explique Til. Au début du ruisseau l’eau est trouble, mais cinq mètres plus loin elle est transparente. «Vous voulez boire un verre d’eau de notre source?», demande-t-il. Aude est d’emblée conquise.

Les voisins et l’administration communale

Le Weegbree est situé dans un quartier chic avec de nombreuses habitations traditionnelles, mais la communauté alternative entretient de bonnes relations avec le voisinage. Noralie Neyman (29 ans) habite depuis 5 ans à Weegbree et organise régulièrement des activités pour l’environnement. «Nous donnons des cours ou nous organisons une fête de la moisson afin d’impliquer nos voisins dans notre communauté, qui est aussi une asbl», explique-t-elle avec enthousiasme.

L’Administration communale de Sint-Katelijne-Waver, qui est entièrement N-VA, soutient l’initiative locale. «Ils croient en notre projet de transition dans le cadre duquel nous transmettons régulièrement cet endroit à de nouveaux habitants qui veulent garder Weegbree en vie», poursuit Noralie. «Nous avons même siégé récemment au conseil culturel.»

Une jungle urbaine

Til Roose inspire et expire profondément et explique que se promener dans les environs est un véritable enchantement. «Avant, j’ai toujours vécu en ville», raconte-t-il. «Quand j’y retourne, j’essaie de respirer profondément, mais je m’y sens toujours oppressé.» Il n’habite que depuis un mois à Weegbree, mais il ne se voit pas revenir de sitôt en ville. «La ville est pour moi une jungle urbaine où je ne me sens pas à ma place. J’y deviens dingue parce que je m’y sens obligé de consommer toujours plus. Pourtant, nous n’avons pas besoin de grand-chose pour être heureux!».

Rojin Ferho

Qui suis-je ? Nom: Rojin Ferho

Âge: 23 ans

Études: Bachelier en journalisme à l’Erasmushogeschool à Bruxelles

Domicile: Alost

.