Test de AO Tennis 2 : Enfin un bon jeu vidéo de tennis !

Bonne nouvelle pour les amateurs de la petite balle jaune. Après une longue traversée du désert, avec AO Tennis 2, ils ont enfin un bon jeu de tennis à se mettre sous la dent !

Encore nombreux au début des années 2000, les jeux vidéo de tennis ont peu à peu déserté les consoles de salon. Il faut dire que, loin du succès mondial des FIFA et NBA 2K qui se vendent par dizaines de millions d’exemplaires, les simulations de tennis touchent un public de moins en moins large, notamment suite au désintérêt des Américains. Alors qu’on attendait beaucoup de Tennis World Tour en 2018, le jeu (noté 1/5 dans le Metro du 12/06/2018) avait finalement enterré tous nos espoirs d’à nouveau avoir un jeu à la hauteur des derniers Top Spin.

La bonne surprise

Et pourtant, alors nous n’attendions pas grand-chose de AO Tennis 2, nous avons commencé l’année 2020 avec une bonne surprise. Car oui, AO Tennis est un bon jeu de tennis. Probablement même le meilleur depuis 2011 et la sortie de Top Spin 4. Car malgré une réalisation graphique quelque peu datée, les sensations sont bel et bien présentes. Si les versions PS4, Xbox One et PC sont similaires, cela ne semble pas être le cas de la version Switch. Notre test ne concerne donc pas cette version que nous n’avons pas testée.

25 vrais joueurs et joueuses

Développé par les Australiens de Big Ant, AO Tennis 2 propose des matchs et des tournois aux quatre coins du monde, en simple ou en double, en dames ou en messieurs, et sur tous les types de surfaces. Le jeu dispose notamment de la licence officielle de l’Australian Open. Du côté des sportives et des sportifs modélisés, on retrouve 14 joueurs du circuit ATP (dont David Goffin et Rafael Nadal) et 11 joueuses du circuit WTA comme Ash Barty ou Angelique Kerber. Vu comme ça, avec l’absence de grands noms et de grands tournois, AO Tennis 2 pourrait paraître comme le PES du jeu de tennis. C’était sans compter la mise à disposition des joueurs de puissants outils de création de joueurs, de logos et de tournois. Dans le mode Académie, en quelques secondes, on peut ainsi télécharger les créations des autres joueurs et avoir accès à Federer, Djokovic ou encore aux terrains de Roland-Garros.

Des bonnes sensations

Du côté de la jouabilité, les sensations sont au rendez-vous. AO Tennis 2 est orienté vers la simulation, tout en restant relativement facile à prendre en mains. Il faudra un petit temps d’adaptation pour maîtriser toute la palette de coups disponibles (y compris le service à la cuillère !). Il faut aussi gérer à la fois le timing, la puissance et la retombée de la balle via une petite cible. Au final, cela donne l’impression de pouvoir faire vraiment ce que l’on veut de la balle. Enfin, on soulignera le souci du détail avec la possibilité de faire appel au « challenge » pour vérifier une décision arbitrale, au « temps mort médical » ou encore d’exprimer sa joie mais aussi sa colère après chaque point gagné ou perdu.

Jouable en solo, en multi local et en ligne, AO Tennis 2 se distingue par un mode carrière, scénarisé et ultra-complet. Après la création et la personnalisation des moindres détails de votre joueur, vous débutez au-delà de la 800e place mondiale. Vous devrez enchaîner les petits tournois et les entraînements pour attendre le top mondial. Peu à peu, vous devrez également négocier vos sponsors ainsi que gérer votre réputation et votre image. Bref, la carrière vous réserve de longues heures de jeu !

Notre verdict

Tout n’est pas encore parfait. On regrettera la présence de quelques bugs, l’absence de certains joueurs et joueuses ou encore une réalisation graphique quelque peu datée. Néanmoins, ne boudons pas notre plaisir. AO Tennis 2 est le meilleur jeu de tennis sorti depuis des lustres. Avec son gameplay aux petits oignons et son excellent mode carrière, il nous a séduit et devrait ravir tous les fans de la discipline. 4/5

Découvrez le trailer de lancement :