Les bons gestes pour éviter de tomber malade en hiver

L’hiver arrive et, avec lui, ses petites maladies qui viennent pourrir notre quotidien. Heureusement, quelques gestes simples existent pour les éviter.

Se laver les mains

Étape primordiale mais trop souvent oubliée, il est pourtant important de bien se laver les mains pour éviter les bactéries. D’après l’Institut National français de Prévention et d’Éducation pour la Santé, 80% des bactéries se transmettraient d’ailleurs par les mains. Et selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le meilleur moyen de lutter contre ces dernières est bien de se laver les mains avec de l’eau et du savon. Un acte qui doit durer 30 secondes, avant de sécher ses mains à l’air libre ou grâce à un tissu propre. Pour éviter de transmettre ses bactéries, il est important de bien les laver avant de cuisiner, pour éviter de contaminer votre plat. Faites-le également en sortant d’une réunion, des toilettes, dans les transports en commun, et après vous être mouchés.

Éviter de se toucher le visage

Les bactéries se transmettant le plus souvent par les mains, évitez un maximum de vous toucher le visage durant cette période. Même avec une bonne hygiène, vous n’arriverez pas à vous débarrasser totalement des germes qui se trouvent sur vos mains, notamment à cause de votre téléphone portable. Pour éviter d’y amener des bactéries, tout comme pour ne pas voir des boutons s’y développer, retirez donc vos mains de votre visage.

Limiter les sorties / contacts avec les personnes malades

L’astuce ultime pour ne pas tomber malade? Ne pas sortir de chez soi! Évitez autant que possible les lieux bondés, qu’il s’agisse des cinémas, des centres commerciaux, ou des salles de concerts. Vous aurez moins de chance d’attraper quelque chose. Si ce n’est pas possible, notamment si vous empruntez les transports en commun, évitez de les prendre aux heures de pointes. De même, si vous comptiez aller voir votre meilleur.e ami.e et que vous apprenez que cette personne est malade, reportez tout simplement votre visite. Si vous décidez malgré tout de vous y rendre, bannissez les contacts physiques et ne partagez pas d’effets personnels.

Désinfecter certaines surfaces

Ce point rejoint un peu les trois premiers. Les mains étant le principal vecteur de transmission des bactéries, il faut éviter au maximum de toucher les poignées de portes, notamment dans les lieux publics ou au travail. Au boulot justement, essayez plutôt d’ouvrir la porte en appuyant sur la poignée à l’aide de votre coude avant de pousser la porte, notamment aux toilettes. Chez vous, pensez à nettoyer les objets qui entrent souvent en contact avec les mains. On pense par exemple aux robinets, éviers, télécommandes, rampes d’escaliers et autres interrupteurs.

Aérer son domicile

Même s’il fait très froid ou qu’il pleut, il est important d’aérer pendant au moins dix minutes (au matin et au soir) son domicile car les virus se transmettent notamment par l’air, sous formes de gouttelettes lorsque l’on tousse par exemple. Les microbes appréciant également tout particulièrement les espaces fermés, prenez donc le temps de purifier vos pièces en renouvelant l’air intérieur.

Se faire vacciner

Chaque année, le Conseil Supérieur de la Santé lance sa traditionnelle campagne de promotion pour le vaccin contre la grippe, une maladie souvent considérée comme banale mais qui peut engendrer de graves complications. Pour éviter tout problème, il est conseillé à certains groupes de population, plus fragiles, de faire ce vaccin: les femmes enceintes, les patients souffrant d’affection chronique, les personnes âgées de plus de 65 ans, celles travaillant dans le secteur de la santé ou encore les parents vivant sous le même toit qu’un enfant de moins de six mois. De plus, il est conseillé de vacciner toutes les personnes âgées entre 50 et 64 ans. Pour rappel, en se faisant vacciner contre la grippe, on se protège individuellement mais on évite aussi de transmettre la maladie autour de soi. N’oubliez pas de refaire votre vaccin tous les ans car la maladie évolue.

Bien dormir

Pour lutter contre les agressions extérieures, essayez de vous reposer en maximum et de bien dormir. Le sommeil est en effet un des meilleurs alliés de notre système immunitaire. D’après une étude publiée en 2015, les personnes dormant moins de six heures par nuit auraient 4,2 fois plus de chance d’attraper un rhume que celles qui passent des nuits de minimum sept heures. Un risque qui augmente encore chez les personnes qui dorment moins de cinq heures par nuit.

Faire du sport

Si vous pensiez utiliser l’excuse de l’hiver pour abandonner le sport, arrêtez tout de suite! S’adonner à une activité physique en hiver est un excellent moyen de renforcer ses défenses immunitaires. Une étude britannique a notamment prouvé que les personnes qui pratiquent régulièrement une activité physique ont deux fois moins de chance de tomber malades. Et lorsque ces personnes tombent vraiment malades, la sévérité de leurs symptômes est bien moins forte (voir p. 11). Une bonne raison d’enfourcher ses baskets et de continuer de pratiquer son activité sportive favorite.

