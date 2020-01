Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Rocks (réf. 16965)

Je suis un jeune Podenco Maneto. Un petit chien très spécial à la couleur chocolat. Comme tous les chiens de ma race, je suis très beau et j’ai un caractère en or, toujours de bonne humeur. J’ai encore des choses à apprendre car je suis encore très jeune mais, avec une famille aimante, je suis certain de devenir votre meilleur compagnon de vie. Je suis sûr que vous ne résisterez pas à mon charme et que nous deviendrons très vite inséparables.

Sexe Mâle Age 10 mois Race Podenco Maneto Taille 37 cm Pelage Poils courts Poids 9 kg

Jasper (réf. 15886)

Je suis un magnifique croisé blanc comme neige. J’ai été sauvé d’un centre d’abattage avec mon frère. Je suis encore un peu craintif mais je fais des progrès tous les jours, aidé par ma maman d’accueil. Je m’entends bien avec les chiens calmes, je n’aime pas trop l’agitation. J’ai besoin d’un maître très présent qui saura me guider et m’encourager. Un ami tranquille à 4 pattes me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez me rencontrer dans ma famille d’accueil en Belgique.

Sexe Mâle Age 3,5 ans Race croisé Taille 41 cm Pelage Poils courts Poids 7 kg

Aron (réf. 16279)

Mon maître m’a amené au refuge après avoir passé 7 ans ensemble, il n’avait plus le temps de s’occuper de moi. Je suis pourtant très gentil et j’ai plein d’amour à donner, je ne comprends pas ce qui m’arrive. J’aimerais une famille attentionnée qui pourra m’offrir un panier douillet, des promenades et beaucoup de câlins. Qui pour me donner ma chance ?

Sexe mâle Age 7,5 ans Race croisé Taille 53 cm Pelage Poils courts Poids 22 kg

Vous êtes intéressé par Rocks, Jasper, Aron, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr