Comment lutter contre la fatigue hivernale

C’est un phénomène qui touche de nombreuses personnes en hiver. Les journées courtes et le manque de lumière ont un effet sur notre qualité de vie et entraînent une fatigue hivernale. Heureusement, plusieurs astuces simples permettent de diminuer les effets négatifs liés à cette période.

Avoir une bonne alimentation

Encore plus l’hiver, il est important d’avoir une bonne alimentation. Si la tentation est grande de manger des raclettes et autres tartiflettes à longueur de journée, garder une bonne alimentation devrait vous permettre de lutter contre la fatigue hivernale. Pour ce faire, continuez notamment à manger régulièrement des fruits et légumes. On essaye également de faire le plein de vitamines, notamment de vitamineC, car elle permet de lutter contre la grippe et renforce le système immunitaire. On en trouve par exemple dans les oranges, clémentines et kiwis. Pensez également à ingérer des aliments riches en fer (viande rouge, légumineuses) pour lutter contre la fatigue, en magnésium et en zinc. Optez finalement pour les différents produits de la ruche, qui devraient vous permettre de prévenir et soigner un éventuel mal de gorge.

Pratiquer du sport

C’est un conseil santé que vous pouvez utiliser tout au long de l’année. Mais encore plus une fois l’hiver venu. Faire du sport vous permet en effet de gagner de l’énergie, mais aussi de lutter contre la fatigue, de renforcer votre système immunitaire et d’améliorer votre moral. Une étude britannique a notamment prouvé que les personnes qui pratiquaient régulièrement une activité physique avaient deux fois moins de chance de tomber malades. Et quand elles tombent malades, les symptômes sont beaucoup moins dérangeants. Privilégiez votre activité le matin et l’après-midi. Le soir, optez pour une séance de sport plus légère.

Prendre le soleil

Pas facile de prendre le soleil en hiver. Il fait noir le matin en allant travailler et la situation est souvent identique le soir en revenant du boulot. Pourtant, il est important de prendre un maximum le soleil en hiver. C’est en effet grâce à la lumière du soleil que notre horloge interne se règle. La (non) exposition à sa lumière augmente ou diminue également la création de mélatonine, l’hormone du sommeil. Mais ce n’est pas tout. L’exposition aux rayons du soleil permet également d’être de meilleure humeur et de lutter contre la déprime. D’un point de vue physique, la lumière favorise aussi la création de vitamine D, une vitamine essentielle pour la santé osseuse et pour booster son système immunitaire. Profitez donc de votre temps libre pour prendre l’air et faire le plein de soleil. Si vous désirez emmagasiner un maximum de vitamines D, vous pouvez également en trouver dans de nombreux poissons (sardines, harengs, saumons), dans le lait ou les jaunes d’œufs.

Bien dormir

Avoir des horaires de sommeil régulier et bien dormir permettent sans surprise de lutter contre la fatigue hivernale. On dit donc adieu à la grasse matinée, même le week-end, pour essayer de garder un rythme le plus régulier possible. Pour favoriser la venue du sommeil, n’hésitez pas à prendre une douche ou un bain chaud avant d’aller dormir. Essayez également de vous éloigner un maximum des écrans le soir, en choisissant une activité douce. Qui peut être une séance de lecture ou une session de musique. Soyez également à l’écoute votre corps et mangez léger le soir pour ne pas souffrir du processus de digestion. Les microsiestes peuvent également être une astuce pour compenser le manque de sommeil, à condition qu’elles ne soient pas trop longues (15-20 minutes).

Se relaxer

On profite généralement de l’été pour faire le break et se ressourcer. En hiver, c’est plus compliqué. S’il y a bien les fêtes de fin d’année, elles peuvent venir se caser dans une période déjà chargée alors que les mois suivants incitent généralement à la déprime. Il n’est d’ailleurs pas étonnant de retrouver le «blue Monday», soit le jour le plus triste de l’année selon un concept marketing anglais, le 20 janvier. Plus que pour le reste de l’année, tentez donc de vous relaxer en hiver grâce à la méditation, le yoga, ou d’autres techniques de relaxation. C’est en effet prouvé que le stress a une influence sur le sommeil, les émotions, et la santé en général.

Clément Dormal