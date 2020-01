Remco Evenepoel participera au Giro 2020, son premier Grand Tour

Remco Evenepoel disputera le Tour d’Italie en 2020. C’est ce que le Sportif belge de l’année a confirmé vendredi lors de la présentation de son équipe Deceuninck-Quick Step. Il s’agira du premier Grand Tour auquel participera la pépite du cyclisme belge. Evenepoel, 19 ans, a disputé sa première saison professionnelle en 2019. Le jeune loup de Deceunick-Quick Step a d’emblée décroché cinq victoires: le titre de champion d’Europe du contre-la-montre, la Clasica San Sebastian, une étape et le classement final du Tour de Belgique et une étape de l’Adriatica Ionica Race. Il est aussi devenu vice-champion du monde du contre-la-montre et pris la troisième place aux Championnats de Belgique de cette discipline.

Le Tour d’Italie s’élancera le 9 mai de Budapest, en Hongrie, et proposera trois chronos.

« Cette année je disputerai mon premier Grand Tour, le Giro d’Italia », a déclaré Evenepoel dans une vidéo. « Je suis impatient de cela. Ce sera une énorme expérience pour moi de voir comment je me sens sur une course de trois semaines. Ce sera un moment excitant pour moi de voir et découvrir toute l’histoire d’un Grand Tour. Ce sera aussi l’une de mes premières courses en Italie en tant que pro. Ce sera une bonne expérience, j’espère avoir de bons souvenirs après. Nous verrons comment les choses se passent. J’espère m’amuser de plus en plus chaque jour, apprécier l’Italie et apprendre beaucoup », a conclu Evenepoel.

Source: Belga