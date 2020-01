Première rencontre officielle entre Elio Di Rupo et Oliver Paasch

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, et son homologue germanophone, Oliver Paasch, se sont officiellement rencontrés pour la première fois de la législature ce vendredi. A cette occasion, les 2 hommes ont notamment rappelé leur volonté commune de renforcer leur coopération afin d’offrir un cadre de vie prospère à leurs concitoyens. « Les défis sont importants et les réponses doivent être concertées, cohérentes et complémentaires », ont-ils souligné de concert.

Forts de cette conviction, ils ont approuvé l’actualisation de leur accord de coopération dans des domaines tels que la santé, le commerce extérieur, les télécommunications ou encore les travaux publics.

Elio Di Rupo a en outre fait part de sa volonté d’analyser le programme de formation en alternance mis en place par la Communauté germanophone. « La réforme de la formation en alternance constitue un objectif majeur de notre gouvernement. En la matière, le programme germanophone représente un véritable modèle de réussite. Il permet de rencontrer les besoins des entreprises et de répondre aux enjeux sociaux liés à l’accès à la formation et à l’emploi », a-t-il dit.

La Wallonie et la Communauté germanophone intensifieront également leur collaboration au niveau international, avec une consolidation des travaux relatifs aux Fonds structurels européens (fonds INTERREG et fonds social européen) afin de les optimiser. Enfin, les échanges entre la Wallonie et l’Allemagne seront renforcés « grâce au rôle important que joue la Communauté germanophone par sa connaissance de la langue, de la culture et des institutions allemandes », ont conclu Elio Di Rupo et Oliver Paasch.

