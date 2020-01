Mathew Ryan (ex-Bruges) donnera 500 dollars par arrêt en Premier League ce week-end

Mathew Ryan donnera 500 dollars australiens (environ 310 euros) à une association pour chaque arrêt effectué par l’un de ses collègues gardiens de but lors des matches de Premier League ce week-end, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. L’ancien dernier rempart du Club Bruges, aujourd’hui a Brighton, a choisi de donner cet argent à WIRES Wildlife Rescue, une organisation caritative de sauvetage et de réhabilitation d’animaux sauvages en Australie, en proie aux incendies depuis plusieurs mois. « Merci à tous pour votre support jusqu’ici », a écrit Ryan. « En tant que nation, nous apprécions votre gratitude et votre générosité. Cependant, il continue à y avoir des pertes de maisons, les vies tant des gens que des animaux sont en danger, ainsi que des communautés entières, des entreprises et plus encore. J’espère que nous pourrons continuer à encourager et à influencer les gens à recueillir des fonds pour les personnes touchées. »

Cette initiative de Ryan s’ajoute à de nombreux autres dons dans le monde du sport, comme ceux des neuf basketteurs australiens de NBA qui ont promis 750.000 dollars ou encore ceux de la tenniswoman australienne Ashleigh Barty et de son compatriote et tennisman Nick Kyrgios.

L’Australie est dévastée depuis plusieurs mois par des incendies. Au total, ce sont déjà plus de 10 millions d’hectares de terres qui sont partis en fumée depuis le mois d’octobre. Vingt-six personnes ont perdu la vie, sans compter les millions d’animaux. Des centaines de brasiers sévissent actuellement dans cinq des six États australiens.

Source: Belga