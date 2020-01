Le Prix Olof Palme décerné à l’écrivain britannique John Le Carré

L’écrivain britannique John Le Carré s’est vu décerner vendredi le Prix Olof Palme pour « ses prises de position engagées et humanitaires dans ses livres ».

John Le Carré, âgé de 88 ans, est célèbre pour ses romans d’espionnage comme « La Taupe » et « L’Espion qui venait du froid ». Mais il est également connu pour avoir publié des oeuvres plus engagées dans lesquelles il dénonce le rôle de l’industrie de l’armement et du secteur pharmaceutique comme dans « La Constance du jardinier », portée par ailleurs à l’écran.

Le Prix Olof Palme, décerné chaque année par le mouvement travailliste suédois, est doté de 100.000 dollars. Il rend hommage au Premier ministre social-démocrate suédois Olof Palme, un ardent défenseur des droits de l’Homme et fervent opposant à l’engagement américain au Vietnam, assassiné à Stockholm en 1986.

La cérémonie de remise du prix aura lieu le 30 janvier à Stockholm.

Source: Belga