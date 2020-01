Flipkens et Van Uytvanck éliminées par le duo d’anciennes N.1 mondiales Williams/Wozniacki

Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale du double au tournoi de tennis WTA International d’Auckland, épreuve sur surface dure dotée de 275.000 dollars, vendredi, en Nouvelle-Zélande. Le duo belge s’est incliné 7-6 (11/9), 6-2 face à l’Américaine Serena Williams et à la Danoise Caroline Wozniacki. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes. Toutes deux anciennes N.1 mondiales, Wozniacki, 29 ans, et Williams, 38 ans, ont décidé de faire équipe pour la première fois à l’occasion de la ‘tournée d’adieu’ de la Danoise, qui rangera ses raquettes après l’Open d’Australie. A elles deux, Wozniacki et Williams cumulent 102 titres WTA en simple, dont 24 en Grand Chelem. En double, Wozniacki a remporté deux titres, en 2008 à Pékin avec Anabel Medina et en 2009 à Memphis avec Victoria Azarenka. La Danoise n’avait plus joué en double depuis trois ans. Williams compte 23 titres en double à son palmarès, dont 14 en Grand Chelem, tous avec sa sœur aînée Venus Williams. C’est la première fois depuis 2002 qu’elle joue en double avec une autre partenaire que sa soeur, à l’exception de son double mixte inédit à Wimbledon cette année avec le Britannique Andy Murray.

L’autre demi-finale met aux prises deux paires américaines, Asia Muhammad et Taylor Townsen d’un côté, Cori Gauff et Catherine Mcnally de l’autre.

En simple, Van Uytvanck (WTA 47) avait dû déclarer forfait avant son match du premier tour contre l’Allemande Lara Siegemund (WTA 73) car elle était malade. Kirsten Flipkens (WTA 72) avait été éliminée au premier tour par Eugenie Bouchard (WTA 262)

Williams (WTA 10) et Wozniacki (WTA 39) poursuivent également l’aventure en simple, où elles ont atteint le dernier carré. Williams a battu vendredi Siegemund, 6-4 et 6-3. Wozniacki a pris la mesure 6-1, 6-4 de l’Allemande Julia Görges (WTA 41). En demi-finales, Williams affrontera sa compatriote Amanda Anisimova (WTA 25), la nouvelle protégée de Carlos Rodriguez, Wozniacki jouera contre l’Américaine Jessica Pegula (WTA 82).

Source: Belga