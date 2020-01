ATP Cup: Djokovic se fait peur mais qualifie la Serbie

Novak Djokovic a perdu le premier set et dû batailler jusqu’au bout pour écarter Denis Shapovalov et qualifier la Serbie pour les demi-finales de l’ATP Cup, vendredi à Sydney en Australie, en remportant le 2e simple. Les Serbes ont finalement remporté la rencontre 3-0. Le N.2 mondial a souffert dans la moiteur contre le jeune Canadien de 20 ans, 14e à l’ATP, pour s’imposer 4-6, 6-1, 7-6 (7/4) au terme d’une rencontre qui aura duré 2h40.

« C’est le match le plus serré que j’aie jamais joué contre Denis. C’était si serré que ça aurait pu se terminer différemment sans problème », a lâché Djokovic.

Tout le contraire de son coéquipier Dusan Lajovic (ATP 34), qui avait auparavant étrillé Felix Auger-Aliassime (ATP 21) 6-4, 6-2 après moins de 1h40 de jeu.

Le double composé de Nikola Cacic et Viktor Troicki a ensuite battu, pour l’honneur, les Canadiens Peter Polansky et Adil Shamasin 6-3 et 6-2 en 58 minutes.

Les Serbes affronteront en demi-finales la Russie de Daniil Medvedev (ATP 5) et Karen Khachanov (ATP 17), invaincus dans la compétition par équipes et vainqueurs de l’Argentine 3-0 en quarts.

Le dernier quart de finale oppose ce vendredi l’Espagne et la Belgique. Jeudi, l’Australie avait éliminé la Grande-Bretagne 2-1 et obtenu sa place dans le dernier carré où elle attend Nadal et ses compatriotes ou Goffin and Co.

Source: Belga