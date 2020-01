Tous en slip dans le métro londonien ce dimanche

Ce dimanche, des Londoniens prendront le métro… en slip! Le « No Trousers Tube Day » est devenue une tradition londonienne depuis le premier rassemblement, en 2002.

L’an dernier, ils étaient environ 200 à s’être retrouvés pour ce flash mob humoristique. L’événement est la version britannique du « No Pants Subway Ride » américain qui se tient le même jour.

Ce « No Trousers Tube Day » ne porte aucun message politique ou aucune cause, ce qui laisse parfois les observateurs septiques. Le seul objectif revendiqué est de « s’amuser ».

Happy No Trouser Tube Ride Day! 🍑

Don't panic if you see a trouser-less mob on your journey today. pic.twitter.com/ASDNr1ppnj

— Metro (@MetroUK) January 7, 2018