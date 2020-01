De nouvelles évacuations face au risque de fusion d’incendies en Australie

Deux larges incendies de forêt menacent de se rejoindre dans la région alpine à la frontière entre les États australiens du Victoria et de Nouvelle-Galles du sud. Les pompiers se préparent à une nouvelle vague de conditions défavorables à la maitrise des centaines de foyers encore actifs.

Les pompiers craignaient la fusion de deux grands incendies dans la région alpine des Snowy Mountains à la frontière entre les deux États. Une activité croissante de l’activité des différents foyers rend une telle fusion presque inévitable. «Cela a pour effet que plusieurs feux continuent de se rejoindre à divers endroits. Nous allons finir d’ici la fin de la journée ou en soirée, avec un autre complex de feux qui se sont tous retrouvés pour créer un défi encore plus large», est d’avis le chef des pompiers dans les zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, cité par The Guardian. Les foyers en question se situent désormais à moins d’un kilomètre de distance, selon les médias australiens.

Les résidents de petites localités de la région et d’Est Gippsland ont reçu pour ordre de fuir. Le lieutenant-colonel de l’armée australienne, John Pearce, a annoncé que des hélicoptères étaient mis à disposition pour évacuer la région de Combienbar, à l’est du Victoria, avant que des vents de 70 à 100km/h ne rendent trop dangereux le survol de la zone menacée par les feux de forêt. Mais les services ruraux d’incendie de l’État ont indiqué qu’aucun des cinq résidents n’avait choisi de saisir l’opportunité de quitter la ville, où sévit désormais le feu.

Watch and Act – Yearinan Station Rd, Bugaldie (Warrumbungle LGA)

Crews are gaining the upper hand on the fire. The Newell Hwy is closed between Coonabarabran & Narrabri. If you are in the area of Dandry Rd, Tandarra & Galaxy Estate, monitor conditions. #nswfires #nswrfs pic.twitter.com/3qcRXMNIK6

— NSW RFS (@NSWRFS) January 10, 2020