Crash iranien : la piste du missile se confirme

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé que plusieurs sources de renseignement, y compris canadiennes, indiquent que le Boeing 737 qui s’est écrasé mercredi près de Téhéran a été «abattu par un missile iranien sol-air». L’Iran appelle en retour le Canada à «partager» ses informations et le constructeur de l’aéronef, Boeing, à «participer» à l’enquête.

«Nous avons des informations de sources multiples, notamment de nos alliés et de nos propres services» qui «indiquent que l’avion a été abattu par un missile sol-air iranien. Ce n’était peut-être pas intentionnel», a annoncé Justin Trudeau.

Prime Minister Justin Trudeau provides Canadians with an update about the fatal plane crash in Iran. pic.twitter.com/Rrcfdv3jSp

— CanadianPM (@CanadianPM) January 10, 2020