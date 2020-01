ATP Cup : Exploit de David Goffin, les Belges peuvent encore battre l’Espagne

L’équipe belge de Tennis peut encore espérer se qualifier pour les demi-finales de l’ATP Cup. David Goffin (ATP 11) s’est imposé 6-4, 7-6 (7-3) face au N.1 mondial Rafael Nadal !

Ce matin, Kimmer Coppejans (ATP 158) s’est incliné devant Roberto Bautista Agut (ATP 31) 6-1, 6-4. Le deuxième match de la journée a tourné à l’avantage de David Goffin, opposé à Rafael Nadal.

It’s moves like this that have put Goffin out in front 4-2!#ATPCup | #Final8 | #ESPBEL pic.twitter.com/j8m74mz7MY

— ATPCup (@ATPCup) January 10, 2020