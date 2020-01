Liam Gallagher annonce le retour d’Oasis en 2022

Bonne nouvelle pour les fans d’Oasis! Liam Gallagher a annoncé sur Twitter qu’il allait mettre fin à sa carrière d’artiste solo pour reformer Oasis avec son frère.

« J’ai l’intention de prendre ma retraite en tant qu’artiste solo après l’album n°3 car je viens de recevoir un appel de mon frère me suppliant de reformer Oasis en 2022 ». En quelques mots, Liam Gallagher a agité la twittosphère le 8 janvier dernier en annonçant qu’Oasis allait se reformer. Une excellente nouvelle pour les fans qui n’ont plus eu l’occasion de voir les frères Gallagher ensemble sur scène depuis 2009.

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x

