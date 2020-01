Le 98e salon de l’auto de Bruxelles ouvre ses portes

La 98e édition du Brussels Motor Show ouvre aujourd’hui ses portes pour neuf jours dans les palais de Brussels Expo. Plus de 95.000 m² sont consacrés à l’automobile, aux deux-roues motorisés et à la mobilité douce et partagée.

Les organisateurs du salon de l’auto sont satisfaits : l’intégralité des constructeurs automobiles traditionnels a répondu à l’appel des organisateurs, de même que l’ensemble des marques de deux-roues motorisés. Sept palais sont dédiés aux constructeurs automobiles : six pour l’exposition générale (Palais 3, 4, 5, 6, 7 et 10) et 1, comme le veut désormais la tradition, pour l’exposition Dream Cars (Palais 1). Les exposants de l’univers du deux-roues motorisé trouvent une nouvelle fois place dans les Palais 8 et 9.

De la place pour la mobilité douce

Grande nouveauté, les exposants #WeAreMobility qui mettent en avant les solutions de mobilité douce et partagée ainsi que les applications de mobilité, sont cette fois présents durant l’entièreté du Brussels Motor Show en plein cœur de l’exposition, puisqu’ils sont installés dans le Patio qui sépare les Palais 5, 8 et 9.

«Après deux éditions dans le Palais 10 et durant une période limitée à quatre jours, il nous tenait à cœur d’offrir une meilleure visibilité aux exposants de #WeAreMobility», détaille Pierre Lalmand. C’est pourquoi ceux-ci figureront désormais au cœur du Brussels Motor Show et durant l’intégralité du Salon. Le paysage de la mobilité vit actuellement une révolution sans précédent. Jamais l’offre automobile en matière de motorisations n’a été aussi variée tandis qu’en parallèle, on assiste à l’émergence d’une multitude d’applications et d’engins devant favoriser la mobilité urbaine. Le nom officiel complet de notre évènement est Brussels Motor Show : Auto, Moto, Mobility. Ce n’est pas un hasard et ce n’est pas non plus uniquement un mot ajouté sur notre affiche. Nous tenons à présenter aux visiteurs un aperçu complet des solutions de mobilité. »

📺Des animations, des concours exceptionnels, et bien entendu un nombre incalculable de Premières. Le 98e #BrusselsMotorShow vous promet une expérience unique !

Pierre Lalmand, Directeur du Salon, vous en dit plus… pic.twitter.com/RiYAj5ug40 — FEBIAC FR (@FEBIAC_fr) December 30, 2019

Un espace pour les amateurs de luxe

Les amateurs de voitures de luxe et autres bolides exotiques n’ont pas été oubliés. La désormais incontournable exposition annexe Dream Cars fera une nouvelle fois partie des hauts lieux du Brussels Motor Show. Les plus prestigieux constructeurs automobiles y dévoileront leurs dernières créations, au même titre que quelques artisans passionnés. «Nous sommes ravis de compter un artisan belge parmi les exposants du Palais Dream Cars», insiste Pierre Lalmand. Le grand public pourra découvrir la fabuleuse Krugger FD, une voiture 100% belge imaginée et conçue entièrement par un seul homme (Fred Krugger) dans un atelier situé en Province de Liège. Une monture exceptionnelle à plus d’un titre qu’il nous tarde de présenter à nos visiteurs et dont nous sommes certains qu’elle devrait faire tourner bien des regards. »