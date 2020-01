Il se fait passer pour un trader sur Instagram et perd les 4,5 millions € de ses investisseurs

Le 2 mai dernier, le journal anglais Plymouth Live publiait un article sur Gurvin Singh, un jeune Anglais de 20 ans qui avait fait fortune en devenant trader.

Sur Instagram, le bonhomme n’hésitait pas à s’afficher avec de nombreux habits et voitures de luxe, dont une Maserati plaquée or valant 59.000 €. Des signes de richesse qui ont poussé un petit millier d’investisseurs à lui confier de l’argent, à travers ses sociétés GS3 Trades Ltd et GS3 Marketing Ltd.

Sur Instagram, le jeune homme contactait des personnes en leur promettant un rendement de 350€ par jour via un fonds d’investissement. Il affirmait également que les investisseurs pourraient retirer leur argent à tout moment. Une technique qui a convaincu de nombreux investisseurs, environ 1.250 personnes ayant décidé de lui faire confiance.

Des millions perdus

Jusqu’à ce que des rumeurs affirmant que M. Singh avait perdu des millions d’euros commencent à circuler, effrayant par la même occasion les investisseurs. Ces derniers ont également eu la mauvaise surprise d’apprendre que le fond allait fermer jusque mars, à cause de « vents contraires » liés au Brexit. Et depuis, ils n’ont plus entendu parler de Gurvin Singh.

Ce qui a poussé la Financial Conduct Authority (FCA), une instance de régulation du secteur financier britannique, à s’intéresser à cette affaire. Et il se trouve que les sociétés de M. Singh ont fourni « des services ou produits financiers » à des Britanniques sans son autorisation, pourtant obligatoire.

Pour un investisseur interrogé par Metro UK, Gurvin Singh a probablement placé une petite partie de l’argent reçu dans des valeurs sûres pour montrer des profits stables à ses clients, tout en investissant le reste dans des transactions beaucoup plus risquées. Il aurait ainsi probablement perdu leur argent, soit environ 4,5 millions €, ce qui l’a poussé à fermer le fond.