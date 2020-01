Il détourne un film Disney pour créer la demande en mariage parfaite

Six mois de labeur. C’est le temps qu’il a fallu à Lee Loechler pour préparer sa demande en mariage. Et pour cause, l’homme a totalement détourné le dessin animé « La Belle au bois dormant » pour créer la demande en mariage la plus romantique qu’il soit.

La demande en question a eu lieu le 30 décembre dernier dans le cinéma Coolidge Corner Theatre de Brookline. Comme on peut le voir dans une vidéo devenue virale sur Facebook et Youtube, l’Américain a trafiqué la scène principale du baiser de « La Belle au bois dormant » en remplaçant les deux personnages principaux par une représentation de lui-même et de sa compagne.

Plus la scène avance, plus cette dernière, qui se nomme Sthuthi David, constate que quelque chose cloche. Jusqu’au moment où la fiction rattrape la réalité et que Lee Loechler, comme le personnage qu’il a détourné, demande sa compagne en mariage.

Émue, Sthuthi David acceptera la demande de son futur mari. Après s’être rendue compte que le public, composé à son insu des amis et de la famille du couple (et de quelques inconnus venant de Reddit), était également dans le coup.