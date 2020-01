Première qualifiée pour les demi-finales de l’ATP Cup, l’Australie attend la Belgique ou l’Espagne

L’Australie est la première nation qualifiée pour les demi-finales de la première édition de l’ATP Cup. Les Australiens se sont hisssés dans le dernier carré en battant la Grande-Bretagne 2-1 jeudi à Sydney. En demi-finales, l’Australie sera opposée à la Belgique ou à l’Espagne, qui s’affrontent vendredi. Nick Kyrgios (ATP 29) a offert le premier point au pays-hôte de cette nouvelle compétition par équipes en dominant Cameron Norrie (ATP 52) sur un double 6-2 dans le premier simple.

Daniel Evans (ATP 42) a ensuite battu Alex de Minaur (ATP 18) 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/2) pour ramener les deux équipes à une victoire partout. La qualification australienne s’est jouée après le double, remporté 3-6, 6-3, 18/16 par Nick Kyrgios et Alex de Minaur face à Jamie Murray et Joe Salisbury.

L’Australie affrontera samedi pour une place en finale l’Espagne ou la Belgique, qui seront opposés en quarts vendredi à Sydney à partir de 7h30 (heures belges).

Deuxième du groupe C avec deux victoires, contre la Moldavie (3-0) et la Bulgarie (2-1), et une défaite, contre la Grande-Bretagne (1-2), la Belgique a terminé meilleure deuxième des six groupes, validant son billet pour les quarts.

Les autres quarts de finale opposent l’Argentine à la Russie et la Serbie au Canada.

Source: Belga