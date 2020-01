Les cabinets ministériels wallons visés par des enveloppes contenant de la poudre blanche

Les différents cabinets ministériels wallons, situés à Namur et à Jambes, ont reçu, jeudi matin, une lettre anonyme accompagnée d’une poudre blanche suspecte, ont indiqué plusieurs porte-parole des ministres régionaux, confirmant une information de la RTBF dont l’une des équipes était confinée à l’Elysette, siège du gouvernement régional. Peu avant midi, les ministres qui y étaient réunis pour leur conseil hebdomadaire ont pu quitter les lieux. Dès la découverte des enveloppes, les pompiers, la police et la protection civile se sont rendus sur les lieux et ont bouclé les rues où se situent les cabinets ministériels. La procédure anthrax a été déclenchée, conduisant au confinement des bâtiments concernés et du personnel dans l’attente d’autres consignes.

Aucun courrier suspect n’a par contre été reçu au Parlement de Wallonie où une partie des députés régionaux est attendue dans l’après-midi pour plusieurs réunions de commissions parlementaires.

Source: Belga