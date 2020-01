La note des informateurs est « une bonne base » selon Van Quickenborne

La note des informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) est une « bonne base » de discussion, selon le député Vincent Van Quickenborne (Open Vld). « Il y a bien sûr un certain nombre de choses qui ne s’y trouvent pas et cela peut naturellement être plus libéral, mais on est à des kilomètres de la note Magnette qui était imbuvable », a-t-il souligné, interrogé par la VRT.

« Sur cette base, on peut discuter », a-t-il ajouté.

Telle qu’elle a été éventée dans la presse, la note ne mentionne pas le relèvement de la pension minimum à 1.500 euros. Or, le sp.a en fait son exigence première.

« Qui a travaillé toute sa vie doit pouvoir compter sur une pension minimum à 1.500 euros, pas un euro de moins », a souligné le député Joris Vandenbroucke.

