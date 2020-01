Israël se prépare à de nouvelles pluies après des inondations meurtrières

Le nord et le centre d’Israël se préparaient jeudi à des pluies plus fortes et des inondations, après que les tempêtes précédentes ont fait au moins trois morts, causé des dégâts importants aux habitations et perturbé la vie quotidienne. La mer de Galilée a augmenté d’environ 23 centimètres en 24 heures, selon l’Autorité israélienne de l’eau. Les écoles de plusieurs communautés du nord du pays sont restées fermées jeudi, affectant quelque 400.000 élèves, a rapporté la radio israélienne Kan.

Un homme a été tué après avoir été emporté par les eaux dans la ville la plus septentrionale d’Israël, Nahariya, a indiqué mercredi le service de secours Magen David Adom. Il tentait de sauver une famille coincée dans une voiture.

Le président israélien Reuven Rivlin a loué les actions de cet homme, le qualifiant de véritable héros, et a envoyé ses plus sincères condoléances à sa famille.

Tous les services municipaux de Nahariya ont été fermés jeudi. Le service de secours a déclaré avoir reçu plus de 5.000 appels pour une aide d’urgence et conseillé aux habitants d’éviter de sortir.

Samedi, un jeune couple israélien s’est noyé alors qu’il était coincé dans un ascenseur d’un parking souterrain inondé à Tel-Aviv. Les résidents ont dit avoir appelé la municipalité, la police et les pompiers à plusieurs reprises mais avoir été coupés. Quand les secours sont enfin arrivés, il était trop tard.

Source: Belga